Der kurze Ausflug der Sarah Kruse in die Welt der großen Oper endete so plötzlich wie unerwartet im Februar 2001. Die Frau, die in Wahrheit anders heißt, musste nach nur sieben Monaten als Angestellte bei Sony Music in Berlin gehen; sie fragte sich, warum. Natürlich hatte sie sich gewundert, dass man ihr beim Label Sony Classical gleich die Betreuung von drei Superstars zugetraut hatte. Ausgerechnet ihr, einem Frischling, 27, Marketingmanagerin, noch in der Probezeit. Aber hey, hatte sie es nicht gut gemacht?

Es hatte doch alles geklappt beim Auftritt der Drei Tenöre Plácido Domingo, José Carreras und Luciano Pavarotti bei "Wetten, dass..?" im Dezember 2000 in Basel. "Weihnachten mit den Drei Tenören", die CD, hatte sich danach verkauft wie frische Lebkuchen. Im Arbeitszeugnis von Sony hieß es: "Sarah Kruse zeigte sich stets flexibel, engagiert und stellte ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft unter Beweis." Seit Kurzem grübelt sie aber wieder öfter darüber nach, ob sie den Job vielleicht