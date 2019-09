Doch so einfach ist es nicht. In Deutschland hat sich die Menge an Kunststoffabfall seit 1994 mehr als verdoppelt, auf mehr als sechs Millionen Tonnen im Jahr. 220 Kilogramm Verpackungsmüll produziert jeder Bundesbürger pro Jahr, vieles davon ist Plastik. Nur ein Bruchteil der Kunststoffreste wird recycelt. Was im Gelben Sack landet, ist oft zu stark verschmutzt oder besteht aus Verbundmaterial, das schwer zu trennen ist. Das meiste wird daher verbrannt oder landet in Ländern wie Malaysia oder Indonesien.

Der beste Weg, um den Plastikwahnsinn zu begrenzen, ist die Vermeidung. Im Internet häufen sich Geschichten von Menschen, die sich an einem Leben ohne Plastik versuchen (und mitunter schon nach wenigen Tagen scheitern). Beliebt sind Tipps zum "Plastikfasten" wie etwa Rezepte für die eigene Zahnpasta aus Kokosöl, Natron, Teebaum- und Minzöl. Auf ihrer Internetseite Wastelandrebel.com berichtet die Bloggerin Shia Su, sie wasche ihre Haare inzwischen mit einer Paste aus Roggenmehl und Wasser, "'n Minütchen einwirken lassen", ausspülen, fertig.

Ganz neu ist die Verzichtsbewegung nicht – schon in den Siebzigerjahren gehörte die "Jute statt Plastik"-Tasche zur Grundausstattung fast jedes Reformhauskunden. Inzwischen hat sich auch die Politik in den Plastikprotest eingereiht. Für ein sofortiges Plastiktütenverbot trommelt etwa Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU): Entwicklungsländer dürften nicht mehr "die Müllkippe unseres Wohlstandsmülls" sein. Die EU hat ein Verbot vieler Wegwerfartikel von 2021 an beschlossen. Betroffen sind Produkte, die besonders oft an europäischen Stränden und im Meer gefunden wurden, Plastikstrohhalme etwa.

Für die Wirtschaft sind solche Verbote leichter zu verkraften als der Verzicht: Gegen nichts sind Unternehmen so machtlos wie gegen persönliche Entsagung. Verbote dagegen machen erfinderisch, sie können mit Ersatzprodukten umgangen werden.



Die baden-württembergische Firma Capri-Sun etwa wird bald ihre Plastikhalme ersetzen müssen. Rund sechs Milliarden Stück pro Jahr klebt das Unternehmen auf seine Trinkbeutel, die Halme brauchen etwa 500 Jahre, bis sie sich zersetzen. Glaubt man Firmenchef Roland Weening hätte das Unternehmen das diesjährige 50. Firmenjubiläum fast nicht überlebt – wegen des angekündigten Plastikhalmverbots. So schnell könne man nicht umstellen, man müsse den europäischen Markt verlassen, hieß es. Nun setzt Weening zukünftig wohl auf einen Halm aus Papier. An der umstrittenen Wegwerf-Alutüte hält Capri-Sun aber fest. "Der Beutel ist die nachhaltigste Verpackung, die es gibt", sagte Firmenchef Weening der "FAZ".

Gerhard Kotschik, Verpackungsexperte des Umweltbundesamts, sieht das kritisch. Die Verbundfolie mit Aluminium könne, wenn sie denn im Gelben Sack lande, kaum recycelt, sondern müsse verbrannt werden. Und die Umweltbilanz des Papierhalms sei nicht besser als die des Plastikmodells: Sein Rohmaterial ist Holz, die Herstellung verschlingt Wasser und Energie. Der Papierhalm ist zudem meist beschichtet (etwa mit Wachs), damit er in Getränken nicht gleich aufweicht. Deshalb ist er allerdings auch nicht recycelbar: Im Altpapierbrei einer Papiermühle würde er sich viel zu langsam auflösen. "Nachhaltig ist das nicht", sagt Kotschik.

Löst hier also nur ein überflüssiges Produkt das andere ab? "Noch schlimmer", sagt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe. Für Capri-Sun, McDonald's & Co. sei der Papierhalm "der Trick, um ihr Wegwerfmodell beizubehalten" – das kommende EU-Verbot gelte ja nur für Einwegprodukte aus Kunststoff.

Doch auch beim Strohhalm gibt es nachhaltige Alternativen. Wie bei Kunststoff oder Frischhaltefolien (wiederentdeckt werden gerade mit Bienenwachs beschichtete Tücher) gelte auch bei den Halmen: Mehrweg schlage Einweg, sagt Sommer. Ob das Ersatzprodukt aus Glas, Metall oder Kunststoff sei, falle nicht ins Gewicht. "Bereits nach 10 bis 20 Nutzungen hat sich der höhere Herstellungsaufwand in der Ökobilanz amortisiert." Die Produkte müssten zwar gesäubert werden, was Wasser und Energie koste, "sie gelangen dafür nicht in die Umwelt und können nach Gebrauchsende recycelt werden".