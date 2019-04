Zuerst fällt auf - und das ist sehr untypisch für einen polnischen Wahlkampf -, dass die weiß-roten Nationalflaggen fehlen. Die Bühne ist in Europa-blau angestrahlt, Scheinwerfer streifen über die Menge, als würde gleich ein Popstar auftreten. "Schaltet eure Telefone nicht aus, macht Bilder, macht Filme, stellt sie ins Internet! Ganz Polen soll uns sehen", heißt es auf der Leinwand. Dann: "In 15 Minuten beginnt ein neues Kapitel."

Zunächst singt, die Arme abwechselnd gen Himmel schwenkend, eine blonde Frau in Lederjacke und Schottenrock. Der Text dreht sich um Hoffnung und um einen nahenden "Frühling", polnisch: "Wiosna". So heißt die Partei von Robert Biedroń, 43, dem neuen Shootingstar der polnischen Politik.

Der Mann hat es in seiner Zeit als Bürgermeister der pommerschen Stadt Słupsk zu hoher Popularität im ganzen Land gebracht. Er lebt offen schwul, ist bekennender Atheist, aber ein glühender Proeuropäer. Deshalb läuft er auf seinen Wahlveranstaltungen auch zur "Ode an die Freude" in