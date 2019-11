Tausende medizinische Fachkräfte demonstrierten am vergangenen Wochenende in Hongkong. Sie gingen gegen die Polizeigewalt auf die Straße, die längst Auswirkungen hat auf den Alltag in den Kliniken. Seit Juni dauern die Demonstrationen in der Sonderverwaltungsregion schon an, mehr als 2600 Menschen wurden festgenommen. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen zwischen Polizei und Protestierenden.

Alfred Wong ist Kardiologe und arbeitet in einem öffentlichen Krankenhaus in Hongkong. Nach seinem Dienst dort geht es für ihn weiter: Mit Kollegen hat er ein Netzwerk aufgebaut, das Menschen im Untergrund behandelt.

SPIEGEL: Herr Wong, mit welchen Verletzungen kommen die Demonstranten zu Ihnen?

Wong: Das reicht von leichten Verletzungen, etwa Hautirritationen durch Tränengas, bis hin zu Brüchen und verletzten Organen. Manche Patienten schweben in Lebensgefahr. Wir bekommen Anrufe und Textnachrichten und versuchen so die Situation zu erfassen. Wenn es geht, geben wir Anweisungen über das Telefon.