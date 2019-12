SPIEGEL: Herr Professor, was verbindet US-Präsident Donald Trump mit seinen Kollegen Jair Bolsonaro in Brasilien, Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei, Rodrigo Duterte auf den Philippinen, Narendra Modi in Indien, Ungarns Viktor Orbán und Jarosław Kaczyński in Polen?



Mudde: Sie alle gehören der populistischen radikalen Rechten an. Was sie verbindet, sind drei Merkmale: Erstens der Nativismus, eine Ideologie des fremdenfeindlichen Nationalismus. Zweitens der Autoritarismus, ein striktes Law-and-Order-Denken. Drittens der Populismus, die Idee, dass sich in der Gesellschaft zwei einander feindlich gesinnte Gruppen gegenüberstehen: die korrupten Eliten gegen das einfache Volk.

SPIEGEL: Warum erleben die Rechtspopulisten gerade jetzt einen Aufschwung?

Mudde: Das 21. Jahrhundert wird – nicht nur von den Rechten – als eine Ära der Krisen wahrgenommen. Es begann mit dem 11. September 2001, damals entstand das Feindbild Islam. 2008 brach die Finanzkrise über Europa und die USA herein. Sie zerstörte den Konsens darüber, dass Europa vereint und die Märkte weltweit offen sein sollten. Und dann kam noch die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 hinzu. Diese Krisen haben ein tiefes Gefühl von Unsicherheit hinterlassen. In den Augen der Rechten hat sich gezeigt, dass der politische Mainstream nicht handlungsfähig ist, dass die alten Parteien die Kontrolle verloren haben.