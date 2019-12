Es ist nicht leicht, einen Menschen, den man noch nicht lange kennt, in seinen grundsätzlichen Vorlieben einzuschätzen, man kann daraus durchaus ein neckisches Spielchen machen. "Welches Beautytreatment lasse ich regelmäßig durchführen?", brüllt also Nicolas Puschmann in einer Szene von "Prince Charming" in ein Megafon, quer durch einen Wasserspaßpark, hoch zu den Rutschen, wo sechs Anwärter auf sein Herz stehen. Puschmann ist die Hauptfigur dieser Show. "A) Analwaxing, B) Augenbrauenzupfen?", so fragt er. Man muss Puschmann nicht persönlich kennen, nur schon ein paar Folgen gesehen haben, um – im Gegensatz zu den ratlosen Rutschern – die richtige Antwort zu wissen: A, natürlich.

"Prince Charming" ist ein schwules Datingformat, das erste in Deutschland, allerdings läuft es nicht im Hauptprogramm, sondern nur im zahlungspflichtigen Premiumbereich der RTL-eigenen Streamingplattform TVNow. Die Show basiert auf einer US-amerikanischen Vorlage, es ist ausgesprochen schade, dass sie dem großen