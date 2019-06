Kennen Sie "Nothing Compares 2 U"? Den Song der irischen Sängerin Sinéad O'Connor, die im Musikvideo mit kurz geraspeltem Haar in die Kamera blickt und weint? Den Nummer-eins-Hit von 1990, in dem sich O'Connors Stimme fast überschlägt, so schlimm scheint es ihr zu gehen?

Hat Prince geschrieben.

Kennen Sie "Manic Monday"? Die Single, mit der die amerikanische Band Bangles 1986 ihren Durchbruch hatte? Die mit der Zeile "Wish it was Sunday" das Montagmorgengefühl recht simpel, aber auch treffend einfing?

Hat Prince geschrieben.

Sie kennen Prince wahrscheinlich vor allem als den großen Performer, der er war. Als den begnadeten Tänzer. Als den virtuosen Gitarristen. Und natürlich als den Sänger der Songs "Purple Rain", "When Doves Cry" oder "The Most Beautiful Girl in the World", die er geschrieben hat. Als Prince Rogers Nelson im April 2016 plötzlich im Alter von 57 Jahren starb, hinterließ er solche Songs und solche Bilder von sich. Er hinterließ auch – für eine so bekannte, mythische wie mystische