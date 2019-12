Stanton: Wenn ich gerade zu spät gekommen wäre, hätte ich Ihnen von dem entsetzlichen Stau in London erzählen können, von einem Unfall etc. Viele unnötige Einzelheiten also. Die Wahrheit wäre gewesen: Ich habe verschlafen, sorry. Andrew erzählt in dem BBC-Interview jede Menge Details, die mit der entscheidenden Frage nichts zu tun haben: red flags, unbewusste Signale. Wir suchen nach Clustern von solchen red flags. Aus einem oder zwei dieser Signale kann man noch nicht auf ein täuschendes Verhalten schließen, bei sechs oder sieben liegt die Wahrscheinlichkeit schon bei 80 Prozent. Anders als bei Andrew ist bei Virginia Roberts alles stimmig. Es gibt keine Brüche. Ein Opfer hat es nicht nötig, viele Einzelheiten zu präsentieren. Es kennt seine Geschichte.

SPIEGEL: Sie würden also ausschließen, dass Andrew in den entscheidenden Punkten die Wahrheit sagt?