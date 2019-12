Emily Maitlis ist eine der bekanntesten Fernsehjournalistinnen Großbritanniens. Sie hat mit Donald Trump über seine gefälschten Umfragen gesprochen und mit Bill Clinton über seine Ehe. Aber das hier ist heikler. Bloody much heikler.

Maitlis steht in einem der Empfangssäle des Buckingham-Palasts. Genauer gesagt: im Ladies Room, wohin sie sich gerade vor Nervosität geflüchtet hat, so erzählt sie es einige Tage später.

Sie versucht, sich auf das Naheliegende zu konzentrieren. Habe ich Schokolade an den Zähnen? Es ist wieder keine Zeit zum Mittagessen gewesen, für solche Notfälle trägt sie einen Riegel Bitterschokolade in ihrer Handtasche. Gut für die Nerven. Sie schaut in den Spiegel, tupft sich die Zähne mit einem Handtuch ab. Auf dem Handtuch sieht sie das Wappen der Queen.

In wenigen Minuten wird sie, Emily Maitlis, Nachrichtensprecherin, Dokumentarfilmerin, dem zweitgeborenen Sohn der britischen Königin, dem Duke of York, einem Kriegshelden, Vater und Lieblingssohn Ihrer Majestät der Queen,