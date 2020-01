Kornblumen, Klatschmohn, Kapuzinerkresse - vorsichtig zupft Antonia Goy blaue, rote, gelbe Blüten von den Stengeln. Seit dem frühen Vormittag streift die Berliner Designerin durch die Wildblumengärten von Dumfries House, eine Autostunde südlich der schottischen Hafenstadt Glasgow. Danach trägt sie ihre Ernte in eine kleine Werkstatt, wo sie die Blüten mit einer großen Walze in weiße Damasttücher presst. Das Ergebnis: ein bunter Blumenprint - verblüffend einfach, ganz ohne Chemie. "Ich will die Zukunft bewusst mitgestalten über die Art, wie ich entwerfe", sagt Goy, die mit ihrem Lebensgefährten Björn Kubeja vor einem Jahr das Ökolabel "Working Title" gegründet hat. Vom Aufenthalt in Dumfries House verspricht sich das Paar neue Inspirationen.