Ballmann leitet seit vielen Jahren Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher.

SPIEGEL: Frau Ballmann, Ihre Berichte dürften für Entsetzen bei Eltern sorgen. In vielen Kitas, behaupten Sie, würden Kinder seelisch misshandelt. Ist das nicht maßlos übertrieben?

Ballmann: Das hätte ich anfangs auch gedacht. Ich war aber in den letzten zehn Jahren in mehr als 500 Kitas, vorwiegend in Bayern. Ich habe dort Prüfungen abgenommen oder Entwicklungsprozesse begleitet. Daneben hatte ich mit hunderten Erzieherinnen persönlichen Kontakt im Rahmen vor Fortbildungen. Nach und nach ist mir dann klar geworden: Dass Kinder in Kitas beschimpft, gedemütigt und geradezu gequält werden, ist keine Ausnahme. Es ist die Regel.

SPIEGEL: Was genau meinen Sie mit Gewalt?