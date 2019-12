Sedikides ist Professor für Psychologie an der University of Southampton in England. Als er nach vielen Jahren Forschung in den USA nach Großbritannien kam, erzählte er einem Kollegen von seinen wehmütigen Gefühlen für Amerika - woraufhin der ihn für depressiv hielt. Neugierig geworden, begann er, mit seinem Team die Nostalgie experimentell zu erforschen.

SPIEGEL: Herr Sedikides, gerade um die Feiertage herum schwelgen wir gern in Erinnerungen. Was genau ist die Nostalgie für ein Gefühl?



Sedikides: Ein bittersüßes. Es kann beides in uns hervorrufen, Zufriedenheit und Freude, aber auch Sehnsucht nach der Vergangenheit. Wer nostalgisch ist, der kann auch mal eher zu Tränen neigen. Die Nostalgie ist aber immer ein Gefühl, ansonsten handelt es sich bloß um eine autobiografische Erinnerung.

SPIEGEL: Und neigen wir vor allem an Weihnachten dazu?

Sedikides: Das haben wir wissenschaftlich nicht untersucht, ich würde es aber stark vermuten. Wir verbringen die Feiertage mit Familie und Freunden, haben