Ich habe zwei Söhne, der eine ist 14, der andere 10. Der eine steckt seit einer Weile in der Pubertät, und der andere tut manchmal so, als wäre er schon drin. Und dann ist da noch Elmo, unser Hund. Der hat die Pubertät bereits hinter sich, worüber er glücklich sein sollte. Ich bin es jedenfalls. Was diese Phase des Lebens betrifft, das kann ich an dieser Stelle sagen, sind sich Mensch und Tier erstaunlich ähnlich: Elmo hat mir die Nerven geraubt, als er geschlechtsreif wurde, das ältere Kind tut's gerade, und das jüngere steht in den Startlöchern. So gesehen ergibt der Begriff "Pubertier" durchaus Sinn.



Bei Elmo ging es damit los, dass er plötzlich anfing, zum Pinkeln nicht mehr auf allen Vieren stehend das Becken nach unten zu strecken, sondern ein Hinterbein zu heben. Mein großer Sohn schloss sich von einem Tag auf den anderen im Badezimmer ein und benutzte morgens manchmal so viel Deo, dass der Raum bei Funkenschlag explodiert wäre. Ich hatte das Gefühl, Mensch und Tier nahmen