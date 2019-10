Zuverlässig soll sie sein. Pflichtbewusst, diskret und sachkundig. Dafür soll die Haushaltshilfe Anspruch auf Sozialleistungen haben und fair entlohnt werden. So sieht das Idealbild aus. In der Realität putzen die meisten Leute selbst, weil sie zwar eine Hilfe suchen, aber keine finden. Nur acht Prozent der Haushalte beschäftigen tatsächlich eine Haushaltshilfe, hat das Institut der deutschen Wirtschaft berechnet. Oftmals scheitere die Suche nach einer legalen Hilfskraft am knappen Angebot, so das Institut. Und diejenigen, die eine Unterstützung gefunden haben, beschäftigen sie in der Mehrheit schwarz. Bei knapp 90 Prozent liegt demnach die geschätzte Quote für Schwarzarbeit in privaten Haushalten.



Woran das liegt und wie es besser geht - die wichtigsten Fragen und Antworten.