Es war einmal in Hollywood, genauer gesagt in Pat and Lorraine's Coffee Shop am Eagle Rock Boulevard in Los Angeles, als ein Mann vor der Kamera eine frauenfeindliche Zote erzählen konnte und dafür nicht verachtet wurde oder gefeuert. Im Gegenteil, mit solchen Sprüchen begann einst eine Weltkarriere.

Pat and Lorraine's Coffee Shop ist der Schauplatz der allerersten Szene von Quentin Tarantinos Debütfilm, "Reservoir Dogs" aus dem Jahr 1992, der Regisseur und Drehbuchautor war damals 28. Die Szene zeigt acht Männer beim Essen, sie diskutieren über die Frage, wen oder was die Sängerin Madonna eigentlich gemeint habe mit ihrem Song "Like a Virgin". Ist "Jungfrau" wörtlich zu verstehen?

Die Unterhaltung wird sehr schnell sehr vulgär. Einer der Männer, er nennt sich Mr Brown, behauptet, Madonnas Song sei "eine Metapher für große Schwänze" und den Schmerz, den eine Frau dadurch beim Sex empfinde. "Es tut ihr richtig weh!" Mr Brown ist sichtlich stolz auf seine Interpretation. So wie der Darsteller