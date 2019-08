Ihr Kostümdesign brachte Arianne Phillips bereits zwei Oscarnominierungen (2006 für "Walk the Line" und 2012 für "W.E."). Die 56-Jährige wurde in New York geboren und wuchs in Kalifornien auf. Wenn sie nicht Kostüme für Film- oder Bühnenproduktionen entwirft, arbeitet sie als Stylistin für Stars wie Madonna oder Lenny Kravitz. In der "Time's Up"-Bewegung kämpft sie gegen die Belästigung von Frauen in der Filmindustrie und im amerikanischen Berufsalltag.



Es liegt auch an Phillips, dass Quentin Tarantinos neuer Film "Once Upon a Time in Hollywood" wie eine Zeitreise in das Jahr 1969 wirkt. Um den Job als Kostümdesignerin zu bekommen, schickte sie dem Regisseur Frisurenpomade und Hawaiihemden.