Der 28. April des Jahres 1974 ist ein Sonntag. Mehrere hundert Polizisten sind abkommandiert, um das Gefängnis von Stuttgart-Stammheim abzusichern. Während die Hundeführer ihre Tiere an kurzer Leine halten, landet um kurz vor zehn Uhr morgens ein Hubschrauber bei dem von hohen Betonmauern umgebenen Gelände. Polizisten führen zwei Frauen an Handschellen von dem Hubschrauber zu einem Bus und fahren sie bis in den Hof des Gefängnisses.



Dort warten vier Dokumentationstrupps mit Videokameras, um die von der Staatsschutzabteilung des Bundeskriminalamtes geplante Aktion detailliert zu dokumentieren; Polizeibeamte rufen hektisch in ihre Funkgeräte. Amtsinspektor Horst Bubeck soll mit fünfzehn Justizbediensteten dafür sorgen, dass die Neuankömmlinge sicher in der Haftanstalt verwahrt werden. Er hat sich von dem guten Zustand der für sie vorgesehenen Zellen im 7. Stock des Gefängnisses überzeugt. Jetzt will er die beiden prominenten Häftlinge persönlich in Empfang nehmen. Zu der Frau, die als erste aus dem Polizeibus gestiegen ist, sagt Bubeck: "Guten Morgen Frau Meinhof".

Ulrike Meinhof antwortet nicht. Die 38 Jahre alte Journalistin schwankt beim Gehen; sie ist nach mehreren Wochen Hungerstreik sichtbar geschwächt. Vor allem gehen ihr die aufdringlichen Kameramänner auf die Nerven. Obwohl sie mit Handschellen gefesselt ist, versucht sie einen von ihnen zu schlagen, aber der weicht aus und filmt sie weiter. Daraufhin tritt sie Horst Bubeck in den Unterleib; der krümmt sich, aber sagt keinen Ton. Nach Meinhof steigt Gudrun Ensslin aus dem Polizeibus. Sie ist 33 Jahre alt. Beide Frauen werden Stammheim nicht mehr lebend verlassen.