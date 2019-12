Die Frauen ahnten nicht, dass sie beobachtet wurden, als sie durch die Tannenschonung stapften. Polizisten der Eliteeinheit GSG 9 hatten sich in dem Waldstück bei Offenbach versteckt, hinter Bäumen und Sträuchern, eingegraben in frostigem Boden. Nun endlich, am 11. November 1982 gegen 15.20 Uhr, schnappte die Falle zu.

Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz, Topterroristinnen der Roten Armee Fraktion (RAF), steuerten ein geheimes Erdlager der Bande an. Im Gepäck unter anderem eine Maschinenpistole, Typ Makarow, Devisen im Wert von 6200 Mark und gefälschte Pässe. Sie wollten das Material verstecken. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Beamten sprangen aus dem Hinterhalt und nahmen Mohnhaupt und Schulz fest. Nur wenige Tage später spielten sich mehr als 500 Kilometer entfernt ähnliche Szenen ab: Im Sachsenwald bei Hamburg fasste die Polizei den Terroristen Christian Klar.

Der spektakuläre Doppelschlag enthauptete damals die RAF. Er war eine Zäsur in der Geschichte der linken Terrortruppe. Nie