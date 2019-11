Ich schaltete die Kaffeemaschine ein, meine Frau telefonierte mit unserer Nachbarin, die vielleicht gleich mit ihrer Tochter zu uns kommen würde. Wir haben keinen Bunkerraum, wohnen aber nicht direkt unterm Dach wie sie. Ich stand ein bisschen länger vorm Kleiderschrank, weil ich angemessen gekleidet sein wollte. Was auch immer passierte, ich hatte das Gefühl, besser lange Hosen zu tragen. Die Raketen kamen aus Gaza. Eine hatte es bis nach Holon geschafft, das ist fünf Kilometer von uns entfernt. Der Islamische Dschihad reagierte auf die Ermordung seines Anführers in Gaza. Baha Abu al-Ata war tot, in Jaffa fiel die Schule aus.



Die Raketen-App auf meinem Handy summte ununterbrochen. Sie zeigt an, wo es gerade knallt. Jede einzelne Rakete.

Unsere Nachbarin kam dann doch nicht. Sie fuhr mit ihrer Tochter zum Flughafen und floh nach Amsterdam. Sie komme zurück, wenn der Balagan vorbei ist, schrieb sie nach der Landung. Balagan ist ein schönes Wort, das sie in Israel oft benutzen. Heilloses Durcheinander.