Das Erste, was Tobias Frömel durch den Kopf geht, ist: "Oh, fuck". Es ist ein Wochenende Anfang Oktober, der Softwareentwickler muss noch an einem Auftrag arbeiten. Frömel fährt seinen Rechner hoch. Doch an seine Daten kommt er nicht mehr heran, die Dateien lassen sich nicht öffnen. In jedem Ordner liegt dafür nun eine Datei mit dem Namen: Readme_for_Decrypt.txt, also: "Lies mich zum Entschlüsseln". Als Frömel sie öffnet, findet er den Link zu einer Anleitung, wie er seine Daten befreien kann - und eine Lösegeldforderung.

Frömel ist Opfer von Muhstik geworden, einer Ransomware oder: Erpressersoftware. Ein solches Programm verschlüsselt Dateien, Ordner oder ganze Laufwerke, raffiniertere Versionen machen selbst Sicherungskopien unbrauchbar. Auf den Bildschirmen der Betroffenen erscheint oft eine Lösegeldforderung, verlangt werden in der Regel Zahlungen in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Bezahlen die Opfer, bekommen sie den Schlüssel zu ihren Dateien - sofern sie Glück haben und die