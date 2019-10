Sookee, eigentlich Nora Hantzsch, wurde 1983 in Pasewalk geboren. Nach dem Studium der Linguistik und Gender Studies veröffentlichte sie mit "Kopf Herz Arsch" 2006 ihr Debütalbum. Mit ihrer Musik setzt sich Sookee gegen Sexismus und Diskriminierung ein – ein Projekt, das sie nun mit ihrem ersten Kinderalbum "Schmetterlingskacke" weiterführt. Sookee hat ein Kind und lebt mit ihrer Familie in Berlin.

SPIEGEL: Sookee, Sie haben bisher Hip-Hop-Alben für Erwachsene veröffentlicht. Warum jetzt Musik für Kinder?



Sookee: Ich möchte dazu beitragen, dass kleine Leute ein größeres Spektrum an Kultur zur Verfügung haben. Es gibt wahnsinnig viele Lebensmittel speziell für Kinder, dasselbe bei Spielzeug und Klamotten. Und wenn es mal einen guten Kinderfilm wie "Die Eiskönigin" gibt, kommt auf den das Vielfache an Merchandising. Wo bleibt da die inhaltliche Auseinandersetzung? Viele Kinderprodukte, so scheint mir, sind letztlich vor allem dazu da, um Kindern die Erwachsenenwelt und die dazugehörigen Erwachsenenprodukte