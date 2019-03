Mehmet W.* ist noch immer fassungslos. Seit vielen Jahren arbeitet er bei BMW. "Ich fühle mich hier zuhause. Meine Kinder wurden auf Deutsch erzogen", sagt der Türke. Doch im Moment ist er nicht gut auf seinen Arbeitgeber zu sprechen.



Mit fünf Kollegen hat er sich an einem kühlen Tag im März in einem Dönerlokal im Münchner Olympiadorf getroffen. Gemeinsam ist ihnen ihr Migrationshintergrund, und dass sie sich in Bayern heimisch fühlen. Eigentlich.

Das halbe Dutzend Männer arbeitet im Garchinger Ableger des Autobauers vor den Toren der Landeshauptstadt - und sie fühlen sich diskriminiert. Sie berichten übereinstimmend, dass den Mitarbeitern des dortigen Fahrzeugaufbereitungszentrums untersagt worden sei, in ihrer jeweiligen Muttersprache zu sprechen - und das auch in den Betriebspausen. Rund 100 Menschen arbeiten dort. Am Rosenmontag und am Faschingsdienstag hätten die Vorarbeiter das Verbot den Arbeitern mitgeteilt, die die Nachricht zunächst ungläubig aufgenommen hätten.

