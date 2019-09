Frauen haben in Deutschland viel erreicht. Seit 1918 dürfen sie wählen, seit 1949 sind sie Männern im Grundgesetz gleichgestellt. Seit 14 Jahren regiert eine Kanzlerin, auch die Bundeswehr wird von einer Ministerin kommandiert. Doch wer glaubt, die Emanzipationsbewegung hätte längst das ganze Land erfasst, kennt sich nicht mit schwäbischen Brauchtümern aus.

Blutfreitag in Weingarten? Mehr als 2000 Männer reiten am Tag nach Christi Himmelfahrt in Frack und Zylinder hinter einer Reliquie her, angeblich einem Blutstropfen von Jesus Christus. Und die Frauen? Sie dürfen dem Tross als Pilgerinnen folgen.

In Memmingen hüpfen jedes Jahr im Sommer frühmorgens tausend Kerle mit Kescher in den Stadtbach. Wer die dickste Forelle fängt, der ist der König. Königinnen gibt es in Memmingen nicht. Und in Ravensburg schließen manche Trommlergruppen an den Gymnasien die Mädchen aus.

Gegen die folkloristischen Männerbastionen regt sich in der Region mittlerweile vielfach Widerstand. Doch der Widerwille gegen