SPIEGEL: Ist es besonders leicht, alte Menschen zu betrügen?

Potthast: Das Problem ist grundsätzlich, dass die Menschen immer älter werden und dabei oft in ihrer häuslichen Situation verbleiben - irgendwann sind sie allein, weil das das Leben so mit sich bringt. Gleichzeitig wird das Leben beschwerlicher. Der betagte Mensch muss also Hilfen in Anspruch nehmen und diese Situation kann ausgenutzt werden.

SPIEGEL: Wie läuft denn eine Erbschleicherei üblicherweise ab?

Potthast: Der Klassiker ist: Es gibt Verwandte oder andere Menschen, die den Betagten ein Leben lang begleitet haben, aber nicht unbedingt am selben Ort wohnen. Und dann passiert es nicht selten, dass plötzlich aus irgendwelchen Gründen Dritte auftauchen, Nachbarn oder Bekannte, die sagen, dass sie sich nun kümmern würden. Die Angehörigen wissen in diesen Fällen meist gar nicht genau, wer dieser Mensch ist. Sie kommen dann auch nicht mehr so recht heran an den älteren Menschen. Denn das ist das Strickmuster: Die Angehörigen werden