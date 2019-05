Patrick J. wollte Deutschland dienen, er war bereit, sein Leben zu riskieren, wenn es denn nötig sein würde. Ihm schwebte vor, als Elitesoldat weltweit im Einsatz zu sein. Doch aus einer Karriere beim streng geheim agierenden Kommando Spezialkräfte wird wohl nichts. Statt auf verdeckter Mission im Ausland verbringt Patrick J. seine Tage mit Fahrdiensten in Ostdeutschland. Die Bundeswehr hat ihn kaltgestellt.

Die Führung wirft ihm unter anderem vor, er habe vor zweieinhalb Jahren einen Untergebenen in der Spezialausbildungskompanie in Pfullendorf grundlos strammstehen lassen. Vor allem aber habe er Dutzende Kameraden rechtsextremer Umtriebe bezichtigt. In vielen Fällen hätten sich die Vorwürfe jedoch "als übertrieben und haltlos erwiesen", heißt es in einem Schreiben des Personalamts der Bundeswehr an ihn.

Das allerdings ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Denn Patrick J. hat neben zahlreichen Fällen, die in einer Grauzone liegen, durchaus handfeste Hinweise auf rechtsextreme Umtriebe in der