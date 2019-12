Daheim gibt sie sich niedlich und friedlich, sie schnurrt und spielt, ist weich und warm und rührt das Herz ihrer Besitzer. Dann öffnen Herrchen oder Frauchen die Haustür, und elegant schreitet die Katze ins Freie.

In diesem Augenblick vollzieht sich eine Verwandlung, vor der Besitzer, Naturschützer, Richter und Politiker bisher die Augen verschließen. Draußen wird auch die liebste Mieze zum Killer. Sie schleicht durchs Gebüsch und vernichtet vor allem zum Spaß wehrloses Getier, Vögel, Mäuse, Fledermäuse, Frösche, Kröten, Eidechsen und junge Hasen.

Die in Hinterhöfen und Vorgärten marodierende Katzenguerilla stellt für die Artenvielfalt eine weithin unterschätzte Gefahr dar. Weil es allein in Deutschland an die 15 Millionen Hauskatzen gibt, von denen der Großteil als Freigänger jeden Tag Jagdausflüge unternimmt, geht die Zahl ihrer Opfer pro Jahr in eine dreistellige Millionenhöhe, mindestens.

Die Massaker würden zu Unrecht geduldet, sagen jetzt zwei niederländische Umweltrechtler von der