Was Eltern Kindern antun

Dragana Seifert ist Oberärztin am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums in Hamburg, und ihre Aufgabe sei "der Nachweis des Bösen", sagt sie. Des Bösen, das jemand einem Kind angetan hat. Wohl kein Arzt in Deutschland sieht mehr Kinder, denen Gewalt zugefügt wurde, als sie. Im vergangenen Jahr hat Seifert 859 Kinder untersucht, bei denen der Verdacht bestand, der Vater, die Mutter oder eine dritte Person habe sie misshandelt, vernachlässigt, sexuell missbraucht. Seifert ist eine Expertin im Erkennen von Todesursachen - und damit im Grunde fehl am Platz. Aber Dragana Seifert ist der Überzeugung, es brauche für ihre Aufgabe den kühlen Blick der Forensikerin. Sie kann erkennen, ob ein Bluterguss tatsächlich die Folge eines Sturzes mit dem Fahrrad war, wie es die Eltern behaupten, oder ob er von einem Fausthieb herrührt. Die Kinder, die das Jugendamt zu ihr bringt, sind manchmal 17 Jahre alt,