Hinten in der Werkhalle von Redux, einer Recyclingfirma in Bremerhaven, macht sich ein Arbeiter über einen Metallblock her. Es ist ein Modul aus einem Tesla, bestückt mit mehr als 400 Lithium-Ionen-Zellen. Die silberglänzenden Zylinder gehören zum Batteriesystem, das dem Elektroauto diesen unerhörten Schub verleiht. Der Mann hebelt es mit einem Eisen vorsichtig auf.

"Das läuft noch wie in einer Manufaktur", sagt Redux-Geschäftsführer Holger Kuhlmann im Vorübergehen, ganz anders also als das hoch automatisierte Verfahren, mit dem in der Firma sonst Gerätebatterien recycelt werden, rund 25 000 Tonnen pro Jahr. Mit E-Auto-Akkus hätten sie bislang selten zu tun gehabt, sagt Kuhlmann, aber das werde sich ändern: "Wir werden Stück für Stück die Kapazitäten erhöhen."

Kuhlmann, ein Ingenieur Anfang fünfzig, arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Abfallwirtschaft, es ist keine Branche, die besondere Beachtung genießt. Neuerdings aber kämen Manager namhafter Autokonzerne mit ihrem Tross eigens nach