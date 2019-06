Reicht ein Wochenende, um reich zu werden?

Gideon und Christine Böss haben ein Jahr lang am Baum des kapitalistischen Reichtumsversprechens gerüttelt. Sie trafen redselige Banker, zornige Experten und kriminelle Berater. Sie gruben Schätze aus, gingen an die Börse, horteten Rohstoffe und schrieben über all das ein Buch: Für "Schatz, wir werden reich – vielleicht" .