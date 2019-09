Es war ein Skandal, der den noch jungen Bundesnachrichtendienst (BND) in seinen Grundfesten erschütterte. Am 6. November 1961 verhafteten Kriminalbeamte auf dem abgeschirmten BND-Gelände in Pullach einen ranghohen Mitarbeiter namens Heinz Felfe. Im Juli 1963 verurteilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ihn wegen Landesverrats zu 14 Jahren Zuchthaus. Fast ebenso lange hatte Felfe, Deckname "Paul", für den sowjetischen Geheimdienst KGB spioniert.

Mit der Verhaftung des Doppelagenten begann auch der langsame Abstieg von Reinhard Gehlen, dem Mann, dessen Namen der Nachrichtendienst zunächst getragen und der ihn nach seinen Ideen für die Amerikaner aufgebaut hatte. Gehlen trug bei seinen US-Dienstherren den Codenamen "Utility", Nützlichkeit, beim BND unter anderem den Decknamen "Dr. Schneider". Er hatte in Hitlers Wehrmacht zuletzt als Generalmajor gedient.

Auch Heinz Felfe, BND-Referatsleiter "Gegenspionage Sowjetunion", war ein alter Nazi; NSDAP-Mitglied seit Mai 1936, Gestapo-Beamter im Reichsicherheitshauptamt,