Wer Hypnose hört, denkt an Zirkustricks und Hokuspokus. An Pendel und Probanden, die willenlos Dinge tun, von denen sie im Nachhinein nichts mehr wissen.

"Das geht vielen so", sagt die Ärztin und psychoanalytische Psychotherapeutin Gabriele Moser von der Uniklinik Wien. "Dabei ist Hypnose in der Medizin in etlichen Bereichen schon lange anerkannt und hat nichts mit der Show zu tun, die man aus dem Fernsehen kennt." Sie wird bei Zahnärzten angeboten. Hypnobirthing soll dabei helfen, bei Geburten den Schmerz zu kontrollieren. Und die sogenannte Bauch- oder Darmhypnose - im Englischen "gut-directed hypnotherapy" - kann bei Reizdarm die Symptome lindern.

Bei einem Reizdarm ist die Funktion des Darms gestört. Wer darunter leidet, wird von teils heftigen, krampfartigen Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfungen oder Durchfall geplagt. Je nach Patient zeigen sich unterschiedliche Symptome, auch die Schwere variiert. Etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung sind Schätzungen nach davon betroffen. Stecken