Beruhigen Babys sich schlecht, greifen manche Eltern auf ein altes Hausmittel zurück. Sie wickeln den Säugling so fest in eine Decke, dass kaum Raum fürs Strampeln bleibt. Die Methode heißt "Pucken". Die Baby-Zwangsjacke als Einschlafhilfe ist allerdings umstritten.

Eine moderne Form des Puckens betreiben nun immer mehr Stressgeplagte in den USA. Dort gibt es einen Hype um ultraschwere Bettdecken, unter denen man sich kaum noch bewegen kann. Wer unter Schlafstörungen leidet, lässt sich neuerdings von der Last von bis zu zehn Kilogramm schweren Decken in den Schlaf drücken.

Die gewichtigen Plumeaus sind statt mit Federn etwa mit Glasperlen gefüllt und sollen laut Herstellern so gewählt werden, dass ihr Gewicht bis zu zehn Prozent des eigenen Körpergewichts entspricht.

Bisher wurden derartige Decken bei Menschen mit ADHS oder Autismus eingesetzt. Jetzt erobern die schweren Oberbetten, die teilweise mehr als 200 Euro kosten, auch den wachsenden Markt an Lifestyleprodukten. Damit zielen die Hersteller