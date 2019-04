Das Kreuz ist noch da. Schmal und hoch hängt es an der Wand hinter dem Altar der protestantischen West Hill United Church. Ein Sonntagvormittag Ende März, in den nächsten anderthalb Stunden wird hier viel gesungen und gelacht, es wird vom Klimawandel und der "Verwobenheit des Lebens auf der Erde" gesprochen, von Not und Freude und Liebe, viel von Liebe.

Und was ist mit dem Gekreuzigten, Jesus Christus, auf dem der christliche Glaube gründet? Der Name Jesus fällt kein einziges Mal an diesem Vormittag, auch nicht der von Maria oder irgendeinem Apostel oder Heiligen.

Der Gott der Bibel hat in der Kirche von West Hill keine Heimat mehr.

Statt zum "Gottesdienst" trifft man sich jetzt zur "Sonntagsversammlung". Wer hergekommen ist, will hören, was Gretta zu sagen hat, Gretta Vosper. Die zierliche Frau begrüßt und umarmt ihre Gemeindemitglieder, sie hat einen warmen Blick aus braunen Augen. Vosper, 60, ist die Pastorin dieser Kirche in der kanadischen Millionenstadt Toronto.

Schon lange glaubt sie