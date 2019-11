Dass der Hubschrauber nicht kommen kann, weil mal wieder Schietwetter herrscht, ist Alltag für die Ärztin auf der Nordseeinsel Amrum. Im vergangenen Dezember saß Claudia Derichs mit einem schwer verletzten Kind neben der Landewiese, zwei Stunden lang, in denen sie um das Leben ihres kleinen Patienten fürchtete. Der Dreijährige hatte eine Hirnblutung, sie musste ihn im Rettungswagen künstlich beatmen. "Alles, was schlimm ist, muss aufs Festland", sagt Derichs, "und zwar schnell."

Kürzlich setzten bei einer Schwangeren vorzeitig die Wehen ein. Es dauerte Stunden, bis sie endlich eine Klinik erreichte. Der Rettungshubschrauber "Christoph 42" konnte wegen Nebel nicht fliegen, der Seenotrettungskreuzer auf dem Festland in Dagebüll wegen Ebbe nur tief unten im Hafen anlegen. Der Höhentrupp der Feuerwehr musste helfen. "Die seilen sich von der Kaimauer zum Schiff ab, legen meine Kranken in einen Korb und hieven sie per Drehleiter hoch", erzählt Derichs, für die Patienten sei das "die Hölle".

Amrums