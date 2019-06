Die Idee zu diesem Rezept entstand an einem Sonntagmorgen. Aus Frustration. Als meine Suche nach einem leckeren Frühstückscroissant wie so oft in einer herben Enttäuschung endete und das lecker anmutende Gebäckstück geschmacklich eher an ein Stück Pappe erinnerte. Ein wirklich gutes Croissant zu finden ist mittlerweile zu einer wahren Herausforderung geworden – viele Bäckereien und vor allem die großen Ketten verkaufen nur noch industriell hergestellte Croissants, für die statt echter Butter oft billigeres Palmöl oder Margarine verwendet wird. Und das schmeckt man. Wenn man nicht gerade eine hippe Kiezbäckerei um die Ecke hat, die das Bäckerhandwerk wiederbeleben will, bleibt langfristig nur eine Lösung: selbst backen!

Einen kompletten Tag für die aufwendige Herstellung des traditionellen Croissantteigs nach französischem Vorbild zu opfern, erschien mir dann aber doch ein sehr hoher Preis für ein gelungenes Frühstück. Es musste also ein Rezept sein, das wesentlich schneller und einfacher