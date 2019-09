Erst an diesem Abend begriff ich, welch großes Missverständnis dies war. Fische, die ich zuvor nie gegessen hatte und wahrscheinlich nie bestellt hätte, schwammen in meinem Teller, dazu der Fond, gewürzt mit Thymian, Safran und Tomaten. Der Wirt servierte zweimal nach und war glücklich, dass wir glücklich waren. Erst vor Kurzem soll er das Familienrezept an einen Nachfolger weitergegeben haben – bei "Chez Camille" wurde die Bouillabaisse noch auf offenem Holzfeuer gekocht.



"Jeder Franzose hat ein anderes Rezept für die Bouillabaisse", sagt Monsieur Samir von der Fischhandlung in der Rue de Lepic in Paris. Für ihn aber gebe es heilige Regeln bei der Zubereitung. Die erste davon lautet: immer die Köpfe der Fische mit in die Suppe geben. "Sonst hat das Ganze keinen Geschmack, Köpfe wie Gräten müssen mitgekocht werden." Allerdings müsse man – Achtung, zweite heilige Regel – den Fischen zuvor die Augen ausstechen, sonst könne die Bouillabaisse leicht einen bitteren Beigeschmack bekommen: "Also Augen raus und weg damit." Gut zwei Stunden braucht es, bis das Nationalgericht fertig ist. Denn erst wird die Suppe zum Kochen gebracht ("bouillir"), um sie danach bei niedrigem Feuer ("chaleur basse") anderthalb Stunden weiterzuköcheln, was ihr den Namen gab. Anschließend fischt Monsieur Samir die großen Teile, Köpfe und Gräten heraus. Verbleibende Reste von Gräten macht er – dritte heilige Regel – mit einem Pürierstab klein, "das gibt mehr Geschmack, erst dann passiere ich das Ganze durch ein feinmaschiges Sieb oder ein Tuch".