Zwei Männer, 36 und 44 Jahre alt, wollen einer Frau helfen, kurz darauf liegt der ältere blutend und mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung auf dem Gehweg. Auch der andere muss in einem Krankenhaus behandelt werden. Was ist geschehen?

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ereignete sich der Übergriff in der Nähe der Hamburger Hauptkirche Sankt Michaelis so: Die Fußgänger bemerken in dieser Nacht Anfang Dezember, dass zwei Männer aus einem schwarzen BMW heraus eine Autofahrerin belästigen, die an einer roten Ampel steht. Sie reagieren, so sollte man meinen, vorbildlich und sprechen die mutmaßlichen Täter an. Diese lassen die Männer weitergehen, zumindest zuerst. Doch dann steigen sie aus ihrem Auto, greifen den 36-Jährigen an und verletzen ihn im Gesicht. Auf der Flucht vor den Angreifern bricht er sich außerdem einen Arm.

Noch schlimmer erwischen die Unbekannten den 44-Jährigen, wochenlang liegt er im Krankenhaus. Mittlerweile sei er auf dem Weg der Besserung und mache eine stationäre