Robert Habeck schultert seinen Rucksack, schwarz, wasserdicht, mit dem Aufkleber der SG Flensburg-Handewitt, und tritt hinaus in den Pariser Nachmittag. Es ist der 3. Oktober, blaugrauer Himmel, zaudernde Sonne. Habeck hat einen Termin bei Bruno Le Maire, dem französischen Finanzminister.

Er ruckelt mit dem Oberkörper, justiert erst die Tragegurte an den Schultern, dann die Ärmel seines Sakkos, das wirkt, als hätte es sich bis vor Kurzem selbst im Rucksack befunden.

Es ist Habecks zweiter Tag in Paris, am Abend fliegt er weiter nach Rom, davor war er kurz in Brüssel.

Fragt man ihn nach dem Grund seiner Reise, sagt er: "Wir versuchen, uns einzubringen in die Prozesse, die in Europa schon laufen." Jetzt werde das Eisen geschmiedet, mit dem in den kommenden Jahren gearbeitet werde.

Fragt man in der Partei nach der Europatournee des Chefs, hört man: "Der Robert möchte vor allem lernen."

Stimmt das, Herr Habeck?

Er führe hier in Paris "andere Gespräche, um einen anderen Blick" zu bekommen, sagt Habeck,