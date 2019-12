Saunders, 41, lehrt britische Zeitgeschichte an der Queen Mary University in London. Von ihm ist 2018 das Buch "Yes to Europe! The 1975 Referendum and Seventies Britain" erschienen.

SPIEGEL: Herr Saunders, viele Leute glauben, dass Brexit-Befürworter von der Sehnsucht nach einer Art Empire 2.0 angetrieben würden. Sie sagen: Das ist ein Missverständnis. Warum?

Saunders: Einige der führenden Köpfe der Brexit-Bewegung halten sich für Historiker, unter ihnen Boris Johnson. Etliche von ihnen haben Sachbücher über die britische Geschichte veröffentlicht, die auf außerordentlich simplen und irreführenden Vorstellungen von der Vergangenheit beruhen. Nehmen Sie zum Beispiel das kürzlich veröffentlichte Buch von Jacob Rees-Mogg über berühmte Persönlichkeiten der viktorianischen Zeit ...

SPIEGEL: Der Untertitel lautet "Zwölf Titanen, die Britannien geschmiedet haben".

Saunders: Ein fürchterliches Buch, ein wirklich beklagenswertes Stück Geschichtsschreibung. Die Erzählungen, die Rees-Mogg darin präsentiert,