Ein Mann stapft in einem orangefarbenen Vogelkostüm auf die Kamera zu: Der Sänger Elton John geht in der ersten Einstellung des Films "Rocketman" einen langen Gang entlang, scheinbar auf dem Weg zu einem Auftritt. Dann stößt er eine Tür auf und nimmt Platz in einer Selbsthilfegruppe Suchtkranker. Er sei süchtig nach allem, bekennt er freimütig, nach Alkohol, Kokain, Sex und mehr. Sofort wird klar, dass dieser Therapieraum eine weitere Bühne für ihn ist, mit einem Publikum, das an seinen Lippen hängt.

Dexter Fletchers Film "Rocketman", der gerade auf dem Festival von Cannes Premiere hatte und nun in die deutschen Kinos kommt, erzählt das Leben des 1947 nahe London geborenen Popstars als Geschichte eines Paradiesvogels, der hoch fliegt, tief stürzt, sanft landet, das Gefieder richtet und weiterflattert. Der Boden der Tatsachen ist in diesem Film nur dazu da, kurz aufzusetzen und sofort wieder abzuheben.

Der Film kommt ein gutes halbes Jahr nach dem Blockbuster "Bohemian Rhapsody" ins Kino,