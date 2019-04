Am Ende sind die Zwischenrufer im römischen Rathaus nicht mehr zu halten. Mit zwei Stunden Verspätung ist Virginia Raggi, die Bürgermeisterin, zur Sitzung des Stadtrats erschienen – nur um nun, auf ihrem Platz unter der Cäsar-Statue im Senatorenpalast, stoisch auszuharren und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Als wäre sie den Abgeordneten keinerlei Rechenschaft schuldig für die schwerwiegendste Korruptionsaffäre in ihrer Amtszeit.

"Rücktritt", schallt es Raggi entgegen aus dem Zuschauerraum, "geh nach Hause" und "Schande", tönt es herüber von den Bänken der Opposition. Polizisten marschieren vor den Störern auf, die Sitzung muss unterbrochen werden.

Raggi, die Zielscheibe des Zorns, war Hoffnungsträgerin und Postergirl des Movimento Cinque Stelle (M5S), der Fünf-Sterne-Bewegung. Einer Partei, die alles anders, alles besser zu machen versprach. Seit 2016 hat die 40 Jahre alte Juristin als erste Frau in der mehrtausendjährigen Geschichte Roms auf dem Kapitolshügel das Sagen. Beziehungsweise: