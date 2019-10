Der König der Bodybuilder, so nennt man ihn bis heute, kommt auf Krücken zu seinen Fans gestakst. Der Oberkörper wirkt noch immer mächtig, das schwarze Shirt spannt über den Schultern, entlang des Bizeps und der Unterarme ziehen sich fingerdicke Adern. Sie lassen erahnen, welch gewaltige Muskelmasse sie einst mit Blut versorgten.

Es ist ein Freitag im September, zweiter Tag des "Mr. Olympia" in Las Vegas, des wichtigsten Wettbewerbs im Bodybuilding. Coleman hat diesen Titel achtmal in Folge gewonnen, das Event hat ihn zur Legende gemacht. Jetzt hockt er in einem weißen Ledersessel und signiert seine Autobiografie, hinter ihm ein übergroßes Poster. Es zeigt ihn posend in Bodybuilderslip, mit Umhang und Krone. So trat er 2005 beim Mr. Olympia auf die Bühne.

Jay Cutler, einer von Colemans früheren Rivalen, sagt: "Ronnie hatte alles. Die Gene, die Masse, die Definition: Er war ein Biest."

Ronnie Coleman, 55, der mit bürgerlichen Vornamen Ronald Dean heißt, ist im Bodybuilding das, was Michael