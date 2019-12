Roxane Gay, Jahrgang 1974, ist Literaturprofessorin und eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Denkerinnen der USA. Sie ist Co-Autorin des Marvel-Comics "World of Wakanda", eines Spin-offs der "Black Panther"-Reihe, und veröffentlichte unter anderem den Essay-Bestseller "Bad Feminist" und die Kurzgeschichtensammlung "Difficult Women". In diesem Jahr erschien in Deutschland ihre biografische Abhandlung "Hunger". In dem Buch verhandelt Gay ihr Leben als dicke Frau.

SPIEGEL: Frau Gay, im Deutschen existieren kaum positiv konnotierte Adjektive, um dicke Frauen zu beschreiben, am ehesten vielleicht noch "mollig", das klingt irgendwie behaglich. Gibt es sie im Englischen?

Roxane Gay: Manche Frauen nennen sich fluffy, das kommt süß rüber. Aber gleichzeitig ist eine erwachsene Frau doch kein kleines Kind. Dicke Männer haben dieses Problem weniger, sie werden ja zum Beispiel "Bären" genannt, das kann auch süß sein, aber eben auch stark. Für Männer ist Körperfülle häufig damit verbunden, Macht zu