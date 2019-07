Wieder eine dieser grauenvollen Geschichten aus Afrika, dachte Monika Lehmann, als sie im April 1994 zum ersten Mal vom Völkermord in Ruanda hörte. Sie wusste nicht viel über das kleine Land im Herzen Afrikas, aber sie kann sich noch gut daran erinnern, dass damals empfohlen wurde, keine Barsche aus dem Victoriasee zu essen. Das Wasser sei verseucht mit den Leichen der Ermordeten, die über Zuflüsse aus Ruanda in den See geschwemmt würden, hieß es.

Erst Jahre später habe sie das Ausmaß des Genozids begriffen, sagt Lehmann. Es begann mit einem Anruf, den sie Ende Juni 2016 aus dem Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erhielt. Ob sie wohl bei der Konservierung von Überresten der Opfer des Massenmords helfen könne? Sie sagte spontan zu - ohne zu ahnen, worauf sie sich einließ.

Monika Lehmann, 60, von Beruf archäologische Restauratorin, leitet das Referat F3 des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege in Hannover. Sie ist eine Expertin für Moorleichen und