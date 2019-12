Vor ein paar Monaten las ich in der Lokalzeitung, dass die Tafel in Hamburg-Harburg ehrenamtliche Helfer sucht. Ich war in den Vorruhestand gegangen, hatte also Zeit. Über die Tafeln wusste ich nicht viel, nur, dass sie bei Bauern und Supermärkten übrig gebliebene Lebensmittel einsammeln und an Bedürftige verteilen. Das klang nach einer sinnvollen Tätigkeit. Und außerdem: Die Ausgabestelle der Harburger Tafel liegt nur ein paar Hundert Meter von meiner Wohnung entfernt – ich könnte mich also engagieren, müsste aber trotzdem nicht allzu früh aufstehen. Win-win.

Seit dem Sommer ziehe ich einmal in der Woche die alten Jeans an, packe Handschuhe ein und mache mich auf den Weg. Meistens arbeite ich als Beifahrer. Das heißt: Ein Kollege und ich laden leere Kisten in einen Transporter, dann klappern wir Supermärkte und Discounter in der Umgebung ab, füllen unsere Kisten mit Bananen, Trauben, Tomaten, Kohl, Salat, Äpfeln und so weiter.

Die Märkte haben das Obst und Gemüse bereits aussortiert und