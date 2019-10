Nein, sagt Frydman, er habe das nicht kommen sehen. Er habe einen anderen Rudy kennengelernt, einen Mann, der nie auf die Idee gekommen wäre, sich die Taschen von üblen Figuren der Weltpolitik füllen zu lassen. "Wann immer Giuliani mit uns in eine Pizzeria ging, hat er selbst für sein Stück Pizza und seine Cola light bezahlt. Natürlich wollten die Wirte, dass für Rudy alles aufs Haus geht, damit sie ein Foto mit ihm bekommen. Aber er wollte das nicht. Ich habe das an ihm geschätzt."

Ken Frydman führt eine PR-Agentur an der Lexington Avenue. Sie liegt wenige Gehminuten vom Times Square entfernt, der in den Neunzigerjahren zu den schmuddeligsten Gegenden New Yorks zählte. Er war fest in der Hand von Kleinganoven und Pornokinobetreibern. Dass man hier heute ohne Angst um sein Portemonnaie aus der U-Bahn steigen kann, ist auch das Verdienst Giulianis, der erst als Staatsanwalt und dann als Bürgermeister in der Stadt aufräumte.

Frydman hielt es selbst kaum noch aus in New York, damals, Anfang