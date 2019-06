Selten wurde ein politischer Countdown so präzise geplant. Kein Detail sollte 1997 dem Zufall überlassen bleiben, als die Kronkolonie den Besitzer wechselte, als die kapitalistische Perle Hongkong nach langjährigen Verhandlungen schließlich friedlich an den roten Drachen übergeben wurde - 69 Milliarden Dollar Devisenreserven für die Volksrepublik China inklusive. Schon Monate vor dem Tag X sind die letzten Hongkong-Briefmarken mit dem Konterfei von Elizabeth II. gedruckt, dann werden die roten Briefkästen mit der Krone abgeschraubt und die 1200 Porträts der Monarchin in den Amtsstuben abgehängt. Vor dem Ereignis ist die Queen entsorgt.

Und dann läuft am 30. Juni 1997 vor unseren Augen alles so ab, wie von den Choreografen der alten und neuen Ordnung westöstlich durchgeplant: Am Nachmittag verlässt Chris Patten, der 28. und letzte britische Gouverneur, seinen Regierungssitz, an seiner Seite die Familie. Er wirkt alles andere als entspannt; vielleicht denkt er daran, dass die Demokratiebestrebungen