Der 10. September 2016 muss ein fröhlicher Tag in der katholischen Gemeinde St. Antonius in Potsdam-Babelsberg gewesen sein. An jenem Tag empfingen gleich fünf Kinder der Familie Noetzel die heilige Taufe.

Als Taufpaten hatten die Noetzels zwei hochrangige Angehörige des Verteidigungsministeriums auserkoren: General Erhard Bühler und der Rüstungsbeauftragte Gundbert Scherf erklärten sich bereit, die Kinder auf ihrem christlichen Lebensweg zu begleiten. Auch Staatssekretärin Katrin Suder war anwesend. Sie stellte sich als Taufzeugin zur Verfügung.

So berichtete es Vater Timo Noetzel, 42, am Donnerstag vergangener Woche im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre. Dem SPIEGEL liegt das Protokoll der vertraulichen Sitzung vor. Dass im Parlament eine Taufe thematisiert wird, ist ungewöhnlich, hat aber mit Noetzels Job zu tun: Der Mann ist Führungskraft bei der Beratungsfirma Accenture und hat für seinen Arbeitgeber eine Menge Aufträge aus dem Verteidigungsministerium an Land gezogen.

Noetzel steht