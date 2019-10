Es ist kurz nach der Mittagspause, in der Kantine standen Westerwälder Kartoffelsuppe und Wirsingroulade zur Auswahl, als Oberst Michael Nold, Referatsleiter ZA3.2, Raum 132, einen kleinen Ausbruch hat. Nold, 58 Jahre alt, ist gelernter Raketenartillerist, über seinem Schreibtisch hängt die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Artillerie. Hier, im Koblenzer Rüstungsamt, ist er so etwas wie der militärische Personalchef, also auch dafür zuständig, dass offene Dienstposten besetzt werden, so schnell wie möglich. Da fängt das Problem an.

"Es will ja erst mal keiner hierher", sagt Nold, ein lebhafter Mensch mit Halbglatze. "Über dieses Amt kann man ja beinahe täglich irgendwo was Negatives nachlesen, dies funktioniert angeblich nicht und jenes nicht, und das spricht sich natürlich rum, so schnell können wir gar nicht gucken. Und dann sagen die Leute sich: Ich? Da hin? Nach Koblenz? Die denken ja auch daran, was das für ihre Karriere heißt." Nold macht die Augen noch ein bisschen weiter auf