Am vergangenen Mittwoch, zwei Tage nach dem Interview, bekommt Rui Pinto ein Gefühl dafür, was ihn erwarten könnte: Zum ersten Mal trifft er in einem Gerichtssaal auf die Staatsanwälte und die Nebenkläger. Der Termin im Justizzentrum in Lissabon ist eine Art Verfahren vor dem offiziellen Prozessbeginn, bei dem die Beteiligten die erste Möglichkeit bekommen, die Richterin von ihren Standpunkten zu überzeugen. Vornehmlich geht es dabei um juristische Formalitäten – etwa ob Lissabon der zuständige Gerichtsstand ist, wenn eine mutmaßliche Cyberattacke im Ausland stattgefunden hat.



Am Morgen des Vorverfahrens muss die Richterin Cláudia Pina den Verhandlungsraum kurzfristig verlegen, damit alle Zuschauer Platz finden. Pinto betritt als Letzter den Saal, begleitet von fünf bewaffneten Polizisten mit kugelsicheren Westen. Sie nehmen ihm die Handschellen ab und bleiben in seiner Nähe. 14 Juristen befinden sich auf der anderen Seite des Raums, sie vertreten die Nebenkläger, darunter den portugiesischen Fußballverband, die Anwaltskanzlei PLMJ, den Fußballklub Sporting, die Anwaltskammer und Doyen. Die mutmaßlich Geschädigten und die Staatsanwaltschaft tragen ihre Argumente vor. Sie erklären, warum der Umfang der Klage gerechtfertigt sei und die 147 Straftaten zwingend in einem Prozess verhandelt werden sollten. Während die Ankläger sprechen, streicht sich Pinto immer wieder durchs Gesicht und kaut Haut von seinen Fingern ab. Hin und wieder schüttelt er entgeistert den Kopf.

Nur wenige Meter von ihm entfernt sitzen seine Verteidiger, Francisco Teixeira da Mota und dessen Tochter Luisa. Sie teilen mit, dass sie es für unzulässig halten, dass die Staatsanwaltschaft den im Januar vollstreckten Europäischen Haftbefehl von 6 auf 147 Straftaten erweitert hat.

Das Vorverfahren zieht sich über mehrere Stunden. Die einzige Person, die das Wort "Whistleblower" in den Mund nimmt, ist die Anwältin von Doyen. Und das auch nur, um Pinto diesen Status abzusprechen. Pinto sieht stumm dabei zu, wie die Pflöcke für ein kompliziertes Verfahren eingeschlagen werden. Am späten Nachmittag beendet Richterin Pina die Verhandlung. Für den 13. Januar kündigt sie ihre Entscheidung darüber an, ob, wo und mit wie vielen Straftaten Pinto angeklagt werden wird.

SPIEGEL: Wir bezeichnen Sie als Whistleblower, weil Sie unter großem persönlichem Risiko relevante Informationen gesammelt und mit Medien und Ermittlern geteilt haben. Andere sehen in Ihnen einen Kriminellen. Was sagen Sie dazu?

Pinto: Alle Debatten sind völlig zulässig. Wenn ein Zeitungsredakteur schreibt, dass ich ein Verbrecher bin, werde ich mich nicht darüber beschweren. Das ist die Pressefreiheit. Ich verlange nur eine ehrliche Debatte darüber, was Football Leaks erreicht hat. Und bis jetzt war es keine faire Diskussion, denn im Moment geht es nur um mich als Person und nicht um das Unrecht, das ich aufgedeckt habe.

SPIEGEL: Ende 2018 haben Sie beschlossen, das Leben in Anonymität aufzugeben und mit den Behörden zu kooperieren. Frankreich hat mit Ihnen über ein Zeugenschutzprogramm verhandelt, damit Sie die Strafermittlungen unterstützen können. Ist so etwas noch möglich?

Pinto: Ich hatte vor, Ende Januar nach Paris umzuziehen. Wenige Tage vorher wurde ich verhaftet. Seitdem habe ich keinerlei Kontakt mehr mit den französischen Behörden.